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Rusya istihbaratı yeni görüntüleri servis etti! Dugin'in kızının katili sınır kontrolünden böyle geçmiş

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beyni olarak kabul edilen siyaset uzman Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikast sonucu öldürülmesi dünya gündeminden düşmüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina'nın katili 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un Rusya'daki bazı görüntülerini paylaştı. Servis edilen fotoğraflarda Vovk, Rusya sınırından Estonya'ya çıkışında sınırda araç kontrolü esnasında görülüyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya'daki bazı görüntülerini paylaştı.

Rus basınına dağıtılan görüntülere göre, Dugina'nın öldürülmesi planını gerçekleştirdiği ifade edilen Ukrayna vatandaşı kadın yanında kızı ile 23 Temmuz'da Rusya'ya girişte arabasında yapılan sınır güvenlik kontrolünde görünüyor. Diğer bir görüntüde ise Dugina'nın yaşadığı belirtilen evin önünde beklerken kameraya yansıyan kadın, kızıyla 21 Ağustos'ta Rusya sınırından Estonya'ya çıkışında sınırda araç kontrolü esnasındaki görüntülerde yer alıyor.

Rusya istihbaratı yeni görüntüleri servis etti! Dugin'in kızının katili sınır kontrolünden böyle geçmiş

Ayrıca FSB, kadının kullandığı Mini Cooper marka aracın ayrı ayrı (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kazakistan ve Ukrayna plakalı haliyle yol kameralarına takılmış görüntüsü ve kadının sınır giriş kayıt ekran bilgisini paylaştı.

Bu arada Kremlin'in internet sitesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, mesleki görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve özveriden dolayı Tsargrad muhabiri Darya Dugina'ya ölümü sonrasında cesaret nişanı verilmesi kararını imzaladığı bildirildi.

Rusya istihbaratı yeni görüntüleri servis etti! Dugin'in kızının katili sınır kontrolünden böyle geçmiş

Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti.

Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

Rusya istihbaratı yeni görüntüleri servis etti! Dugin'in kızının katili sınır kontrolünden böyle geçmiş

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Dünya

Aleksandr Dugin Vladimir Putin Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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