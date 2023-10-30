Rusya, dost ülkelerden gelen yatırımcılara kolaylık sağlayacak

Rusya Başbakanı Mişustin, "dost" ülkelerden gelen vatandaşlara ve şirketlere yatırım yapmayı kolaylaştıracak yeni bir prosedürün duyurusunu yaptı. 25 ülke, Rusya'da banka hesapları açabilecek ve yatırım yapabilecek. Bu adım, finansal bağımsızlık hedefine katkı sağlayacak

Başbakan Mikhail Mişustin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın dost ülkelerden gelen vatandaşlar ve şirketler için yatırım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir prosedür oluşturacağını duyurdu.

Mişustin'in açıklamalarına göre, bu yeni düzenleme çerçevesinde 25 ülkeden gelen işletmeler ve girişimciler, Rusya'da banka hesapları açma ve yatırımlarını basitleştirilmiş bir süreçle yapma hakkına sahip olacaklar.

Mişustin, "Yabancı işletmelere ve girişimcilere daha elverişli koşullar yaratmak, hükümetin finansal bağımsızlığı sağlama çabalarının önemli bir bileşenidir ve bu, ulusal hedeflerimizi gerçekleştirme yolundaki devlet başkanımızın önceliklerinden biridir" dedi.

Bu girişim, Rusya'nın dış yatırımları çekme ve ulusal ekonomisini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu sayede, dostça ülkelerle ekonomik işbirliği artırılacak ve yatırım fırsatları daha erişilebilir hale gelecektir.