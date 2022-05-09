Rus büyükelçiye anma töreni sırasında şoke eden protesto! Yüzüne kırmızı boya atıldı, neye uğradığını şaşırdı

II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı, Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gün olarak kutlanan 9 Mayıs nedeniyle anma etkinlikler yapılmaya devam ediliyor.

KIRMIZI BOYALARLA SALDIRI DÜZENLENDİ

RIA Novosti'nin haberine göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen etkinliklere Rusya Büyükelçisi'ne yapılan protesto damga vurdu. 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle düzenlenen tören sırasındaSovyet askerlerinin anıt mezarlığına çelenk koymaya çalışırken Büyükelçi Sergey Andreyev'e kırmızı boyalarla saldırı düzenlendi.

BÜYÜKELÇİLİĞİN ETRAFINI KUŞARAK SLOGAN ATTILAR

Göstericiler saldırı sırasında büyükelçinin etrafını kuşatarak slogan attılar. Gösterinin sona ermesinden sonra Andreyev polis eşliğinde mezarlıktan ayrıldı.Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini öne sürerek göstericilerin eylemlerine son vermesini istedi.

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