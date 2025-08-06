Putin ve Trump'ın Temsilcisi Arasında Yapıcı Görüşme

Putin ve Trump'ın Temsilcisi Arasında Yapıcı Görüşme
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleştirilen görüşmenin faydalı ve yapıcı olduğunu duyurdu. Görüşmede, Ukrayna krizi ve Rusya-ABD stratejik iş birliği konuları ele alındı.

RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Görüşmenin faydalı ve yapıcı olduğunu söyleyen Uşakov, Putin ile Witkoff'un öncelikle Ukrayna krizi üzerinde durduğunu, ayrıca Rusya ve ABD arasındaki stratejik iş birliğini geliştirmenin perspektiflerini ele aldığını belirtti.

Moskova ziyaretinde Witkoff'a eşlik eden Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ise yaptığı yazılı açıklamada, "Witkoff'un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesi yönündeki nazik dilekler için herkese teşekkür ederim. Diyalog galip gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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