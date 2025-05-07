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Putin, İran ile ABD Arasındaki Nükleer Müzakerelere Destek Veriyor

Putin, İran ile ABD Arasındaki Nükleer Müzakerelere Destek Veriyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile ABD arasındaki nükleer program müzakerelerine kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduklarını açıkladı. İki lider, iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularında mutabık kaldı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'ın nükleer programına ilişkin adil bir anlaşmaya varılması için İran ile ABD arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Umman'ın ara buluculuğunda İran ile ABD arasında devam eden nükleer program müzakerelerini ele aldığı belirtildi. Açıklamada ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ortak projelerin genişletilmesine odaklanılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığı kaydedildi.

İki liderin iş birliğini derinleştirme ve dış politika çabalarında daha fazla koordinasyon sağlama konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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