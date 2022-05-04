Putin'in Zafer Bayramı kutlamaları için bomba iddia: Savaş esirlerini Kızıl Meydan'da yürütecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 70. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.

PUTİN 9 MAYIS'TA ZAFER KONUŞMASI YAPACAK

Batı medyasında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, 9 Mayıs'ta bir zafer konuşması yapacak ve böylece savaşta verdikleri kayıpların üzerini örtecek. Moskova yönetimi 5 gün sonraki tören için hazırlıklarını yoğunlaştırırken Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan kutlamalarda görkemli bir geçit töreni yapılacak.

ESİRLERİ KIZIL MEYDAN'DA YÜRÜTECEKLER

The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.

RESMEN SAVAŞ İLANINI DUYURABİLİR

9 Mayıs'taki törene ilişkin bir çarpıcı iddia da ABD medyasından geldi. CNN, ilk günden beri Ukrayna'daki işgale operasyon diyen Putin'in, Zafer Bayramı'nda resmi olarak savaş ilan edebileceğini ileri sürdü.