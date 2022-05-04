Putin'in Zafer Bayramı kutlamaları için bomba iddia: Savaş esirlerini Kızıl Meydan'da yürütecek
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Rusların bu sene Ukrayna savaşının gölgesinde kutlayacakları Zafer Bayramı için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Batı medyası, 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da görkemli bir geçit töreni düzenleneceği ve bu etkinlikte Ukrayna'da esir düşen 500 kişinin yürütülebileceği öğrenildi. Öte yandan Ukrayna'daki savaş için "operasyon" kelimesini kullanan Putin'in, Zafer Bayramı'ndaki konuşmasında Ukrayna için resmen savaş ilanı yapabileceği öne sürüldü.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 70. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.
Batı medyasında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, 9 Mayıs'ta bir zafer konuşması yapacak ve böylece savaşta verdikleri kayıpların üzerini örtecek. Moskova yönetimi 5 gün sonraki tören için hazırlıklarını yoğunlaştırırken Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan kutlamalarda görkemli bir geçit töreni yapılacak.
The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.
9 Mayıs'taki törene ilişkin bir çarpıcı iddia da ABD medyasından geldi. CNN, ilk günden beri Ukrayna'daki işgale operasyon diyen Putin'in, Zafer Bayramı'nda resmi olarak savaş ilan edebileceğini ileri sürdü.