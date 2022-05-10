Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi

Gazetecilik alanında dağıtılan uluslararası Pulitzer Ödülü sahipleri dün açıklandı. Pulitzer, bu yıl Ukraynalı gazetecilere Özel Ödül verildiğini belirtti.

1917 yılından itibaren 22 kategoride dağıtılan Pulitzer gazetecilik ödülleri açıklandı. Pulitzer, bu yıla özel Ukraynalı gazetecileri kapsayan bir özel ödül verdi. Açıklamada Ukraynalı gazetecilerin, Rus işgalinden bu yana gösterdikleri "cesaret, dayanıklılık ve doğru haberciliğe bağlılık" için Pulitzer Özel Ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya