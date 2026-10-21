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Pakistan'ın Pencap eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde 10 kişi öldü, 32 yaralı

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde 10 kişi öldü, 32 yaralı
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi'den Dera Ghazi Khan'a giden yolcu otobüsü, Rajanpur bölgesinde İndus kara yolu üzerinde refüje çarparak devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı; cenazeler ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; Karaçi kentinden Dera Ghazi Khan'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Rajanpur bölgesindeki İndus kara yolu üzerinde yer alan Bangla Hidayat yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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