Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük çeken ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.