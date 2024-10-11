Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

İsveçli mucit Alfred Nobel'in vasiyetiyle hayata geçen Nobel Ödülleri, bu yıl da bir bir sahiplerini buluyor.

Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalardan kurtulanlar tarafından kurulan ve nükleer silahsızlanma çalışmalarıyla öne çıkan Nihon Hidankyo, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ GÜNEY KORELİ YAZARA

Öte yandan; 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı. Han Kang, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle ödüle layık görüldü.

PROTEİNLER ÜZERİNE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR NOBEL GETİRDİ

David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper proteinler üzerine yaptıkları yenilikçi çalışmalarla 2024 Nobel Kimya Ödülü'ne sahip oldu. 2024 Nobel Fizik Ödülü ise, "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara" imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verildi.