Nicole Kidman sunucuyu tokatlayan Will Smith karşısında şaşkına döndü

Sinema dünyasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu.

WİLL SMİTH SUNUCUYA TOKAT ATTI

Ancak törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye çıkarak Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip tokat attı.

NİCOLE KİDMAN'IN AĞZI AÇIK KALDI

Will Smith'in sunucu Chris Rock'u tokatlaması törende bulunan herkesi şaşırttı. Kameralara yansıyan görüntülerde ise en çok dikkat çeken Nicole Kidman oldu. Kidman, Will Smith'in attığı tokat sonrası resmen ağzı açık kaldı.

WİLL SMITH'IN ATTIĞI TOKAT GERÇEK MİYDİ?

Oscar'ı izleyenler, Will Smith'in, Rock'a tokat attığı kısımları şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Öte yandan olay sonrası yerine geçen Will Smith'in yanındakiler tarafından sakinleştirildiği görülmüştü.