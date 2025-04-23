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Netanyahu, Şin-Bet Direktörüne Görev Tarihinin Açıklanmasını İstedi

Netanyahu, Şin-Bet Direktörüne Görev Tarihinin Açıklanmasını İstedi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'den Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden ayrılmayı planladığı tarihi açıklamasını talep etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargıdan Şin-Bet Direktörüne görevini bırakmayı planladığı tarihi açıklama emri vermesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a görevi bırakmayı planladığı tarihi açıklaması talimatı vermesini istediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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