Netanyahu, Şin-Bet Direktörüne Görev Tarihinin Açıklanmasını İstedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'den Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden ayrılmayı planladığı tarihi açıklamasını talep etti.
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargıdan Şin-Bet Direktörüne görevini bırakmayı planladığı tarihi açıklama emri vermesini istedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a görevi bırakmayı planladığı tarihi açıklaması talimatı vermesini istediği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya