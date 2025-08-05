Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et

Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderdiği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda gelecek günlerdeki olası adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"NETANYAHU GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL EDECEK"

Başbakanlık yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğini belirtti. Söz konusu kaynak, bu karar doğrultusunda İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen yerlere de kara saldırıları düzenlenerek işgal edilmesinin planladığını ifade etti.

GENELKURMAY BAŞKANI'NA REST

Yetkili, Başbakanlık Ofisi'nin Genelkurmay Başkanı Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajını ilettiğini kaydetti.

PLANA KARŞI ÇIKTI

İsrail basınında çıkan haberde, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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