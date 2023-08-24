Moskova'daki Kızıl Meydan Ziyaretçi Girişi Kapatıldı

Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan Rusya Devlet Tarih Müzesi, bugün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Değerli ziyaretçiler, dikkat! Kızıl Meydan bugün kapalı olacak. Müzenin Ana binasına Zhukov anıtının yakınındaki 3 numaralı girişten girilmektedir" duyurusunu yaptı. Açıklamada Kızıl Meydan'nın ziyaretçi girişine neden kapatıldığı konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya