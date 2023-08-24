Moskova'daki Kızıl Meydan Ziyaretçi Girişi Kapatıldı
Dünya Haberleri
Rusya Devlet Tarih Müzesi, Kızıl Meydan'da bulunan ana binaya girişin bugün kapatıldığını duyurdu. Açıklamada neden kapatıldığına dair bilgi verilmedi.
Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan Rusya Devlet Tarih Müzesi, bugün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Değerli ziyaretçiler, dikkat! Kızıl Meydan bugün kapalı olacak. Müzenin Ana binasına Zhukov anıtının yakınındaki 3 numaralı girişten girilmektedir" duyurusunu yaptı. Açıklamada Kızıl Meydan'nın ziyaretçi girişine neden kapatıldığı konusunda bilgi verilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya