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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü sözde yöneticisi Ali Dinçer öldürüldü

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MİT'in Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Ali Dinçer etkisiz hale getirildi. Dinçer'in 2007'de 12 askerimizin şehit düştüğü Dağlıca'daki terör saldırısına bizzat sorumlu olarak katıldığı öğrenildi.

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'daki Komando taburuna yönelik düzenlenen ve 12 askerimizin şehit düştüğü, 16 askerimizin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı öğrenildi.

MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör örgütü sözde yöneticisi Ali Dinçer öldürüldü

MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör örgütü sözde yöneticisi Ali Dinçer öldürüldü

MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör örgütü sözde yöneticisi Ali Dinçer öldürüldü

Kaynak: AA / Dünya

Ali Dinçer Operasyon Dağlıca Suriye YPG PKK Güvenlik 3.Sayfa Dünya Haberler

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