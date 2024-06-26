Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü sözde yöneticisi Ali Dinçer öldürüldü

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'daki Komando taburuna yönelik düzenlenen ve 12 askerimizin şehit düştüğü, 16 askerimizin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı öğrenildi.