Missouri'de Fırtına Felaketi: 5 Ölü, Binlerce Yapı Hasar Gördü

Missouri'de Fırtına Felaketi: 5 Ölü, Binlerce Yapı Hasar Gördü
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St. Louis'te meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga, en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 5 bin yapının hasar görmesine neden oldu. Belediye Başkanı, hayat kurtarmaya odaklanıldığını ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını bildirdi.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde meydana gelen fırtınada en az 5 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı hasar gördü.

Yetkililer, dün akşam etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaklaşık 5 bin yapının zarar gördüğünü duyurdu. En fazla hasar, Clayton ve çevresindeki bölgelerde yaşandı. Fırtına sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. St. Louis Belediye Başkanı Cara Spencer, "Önümüzdeki günlerde yapmamız gereken çok iş olacak. Hiç şüphe yok, ancak bu gece hayat kurtarmaya, insanları güvende tutmaya ve topluluğumuzun yas tutmasına olanak sağlamaya odaklandık" dedi. Belediye Başkanı Spencer, fırtınanın şehirdeki cep telefonu hizmetlerini aksattığını ve acil bir durum olmadığı sürece telefonların kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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