Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Bosna Hersek'te konser verdi

Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi. Bosna Hersekliler ve turistler mehter takımına yoğun ilgi gösterirken birçok kişi de hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehteran Birliği, Başçarşı Meydanı'nda "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı", "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça eserleri de seslendirdi.