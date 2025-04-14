Metroda uygunsuz davranışlarda bulunan çift büyük öfke yarattı

Hindistan'ın teknoloji şehri Bengaluru'da bir metro istasyonunda yaşanan olay, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir çiftin metroda uygunsuz fiziksel yakınlık göstermesi, birçok kişinin tepkisini çekti.

Madavara metro istasyonunda çekilen video, genç bir çifti gösteriyor. Videoda erkek, etrafta yaşlılar dahil birçok yolcu olmasına rağmen, yanındaki kız arkadaşının tişörtünün içine elini sokarak uygunsuz davranışta bulunuyor.

"Karnataka Portfolio" adlı hesap, bu videoyu X (eski adıyla Twitter) platformunda Perşembe gecesi paylaştı. Paylaşımda "Bengaluru, Delhi Metro kültürüne doğru mu ilerliyor? Namma Metro istasyonundaki bu rahatsız edici davranış, şehirdeki görgü kuralları hakkında soru işaretleri yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şu görüşlere yer verildi: "Bazı kişilerin kamusal alanlarda sergilediği bu tür davranışları görmek çok üzücü ve endişe verici. Özellikle metro istasyonu gibi herkesin kullandığı bir yerde bu davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Kamusal alanlar çocuklar, kadınlar, aileler ve yaşlılar dahil herkes içindir. İnsanların bu alanları özel yakınlık davranışları için kullanmaları hem saygısızlık hem de ayıptır."

Sosyal medya kullanıcıları bu olaya farklı tepkiler gösterdi. Bazı kullanıcılar, sevgi gösterileri ile kamusal alanda uygunsuz davranışlar arasındaki sınırın korunması gerektiğini savundu. Diğerleri ise çiftin yüzlerinin bulanıklaştırılmadan videonun paylaşılmasını eleştirdi.

Bir kullanıcı: "Bu kişiler uyarılmalı ve kamusal alanda uygunsuz davranışlarını özel hayatlarıyla sınırlamaları konusunda bilgilendirilmeli. Ancak kimliklerinin sosyal medyada açıkça gösterilmemesi gerekir" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise: "Videoyu sadece çekip internette paylaşmak, insanları teşhir etmekten ve olayı sansasyonel hale getirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Delhi metrosundaki benzer olaylar daha önce de sık sık gündeme gelmişti. Şimdi ise bu tür olayların Bengaluru'da da görülmesi, toplumsal değerler ve kamusal alan kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.