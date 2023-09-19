"Meksika'daki uzaylı fosillerinin gerçekte kek olduğu iddiası"

Dünya gündemine oturan Meksika'daki uzaylı fosilleri ile ilgili sosyal medyada ilginç bir iddia gündeme geldi. Uzaylı fosillerinin aslında kek olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi.

Meksika'da bulunduğu iddia edilen UFO fosilleri bir anda dünyanın ilgisini çekti. Olayla ilgili yeni gelişmeler merakla takip edilirken, dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.

Meksika'nın duyurduğu uzaylı fosillerinin aslında "pasta" olduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayımlanan bir videoda uzaylı şeklindeki pastanın kesildiği, içinden de klasik kek çıktığı görüldü.

Videodan alınan bir kareyle Meksika Kongresi'ne sunulan uzaylı fosillerini karşılaştırdığımızda aradaki belirgin farklar dikkat çekiyor. Boy ve cüsse farkı ile yüz şekillerine baktığımızda iki görüntünün aynı olmadığı anlaşılıyor.

Orjinal görüntü

Uzaylı şeklindeki kek

İddiaya konu olan görüntüyü tersine arama tekniği yöntemiyle taradığımızda uzaylı şeklindeki pastanın ilk olarak "The_Bakeking" isimli hesapta paylaşıldığı göze çarpıyor. Ben Cullen isimli pasta sanatçısı, uzaylı pastasını "Buna inanamayacaksınız! Gerçek orada bir yerde" diyerek paylaşmış.