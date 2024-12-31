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Manchester Havalimanı'nda polis şiddeti kameralara yansıdı

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Manchester Havalimanı'nda polis memurlarının bir kişiye yumruk ve tekme attığı anlar kameralara yansıdı. Olay, bir otobüs durağında sarhoş ve düzensiz davranan bir kişiye müdahale sırasında gerçekleşti. Polis memurları, kişiyi tutuklamaya çalışırken görüntülere yansıyan şiddeti uyguladılar.

Manchester Havalimanı'nda polis memurlarının yere yatırdıkları bir kişiye yumruk ve tekme attıkları anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler, benzer bir olayda iki polisin aklanmasından hemen sonra ortaya çıktı.

Pazar günü öğlen saatlerinde çekilen görüntülerde, bir polis memurunun yerdeki adama dört kez yumruk ve iki kez karın bölgesine tekme attığı görülüyor. Olayın, otobüs durağında "sarhoş ve düzensiz davranış" sergileyen ve toplu taşımaya binmesine izin verilmeyen bir kişiyle ilgili ihbar üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Olay yerine gelen ilk polis memurunun şahsı tutuklamaya çalıştığı, ardından diğer memurların yardıma geldiği bildirildi. Görüntülerde, bir memurun adamın başını tuttuğu, diğerinin ayaklarını sabitlediği ve üçüncü bir memurun üzerine çöktüğü görülüyor.

Bu olay, beş ay önce aynı havalimanında yaşanan ve iki polisin yere düşürüldüğü başka bir kavga olayının ardından geldi. O olayda 19 yaşındaki Mohammed Fahir Amaaz ve 25 yaşındaki ağabeyi Muhammad Amaad gözaltına alınırken, Amaaz'ın başına tekme atıldığı iddia edilmişti.

İki kardeş hakkında dava açıldı. Şu anda 20 yaşında olan Amaaz, iki ayrı fiili müessir ve bir acil durum görevlisine saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. 25 yaşındaki Amaad ise fiili müessir suçlamasıyla 16 Ocak'ta Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'nde kardeşiyle birlikte hakim karşısına çıkacak.

Manchester Polisi sözcüsü, "Dün öğleden sonra havalimanı otobüs terminalinde gerçekleşen tutuklamaya ait yayınlanan görüntüleri inceliyoruz. Görüntülerdeki güç kullanımıyla ilgili endişelerin farkındayız ve profesyonel standartlar birimimiz, polislerin vücut kamerası görüntüleri ve CCTV kayıtları dahil tüm mevcut görüntüleri değerlendiriyor" açıklamasını yaptı.

Manchester Havalimanı'nda polis şiddeti kameralara yansıdı

Manchester Havalimanı'nda polis şiddeti kameralara yansıdı

Manchester Havalimanı'nda polis şiddeti kameralara yansıdı

Manchester Havalimanı'nda polis şiddeti kameralara yansıdı
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