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Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı

Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı
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İsrail'in Gazze'de 50 bin masum sivili katletmesine dünya çapında tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Maldivler'de, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını belirterek, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA"

Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMurat Can:

Tek geliri turizm olan gerçek müslüman ülke helal olsun!

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Haber Yorumlarıremat tamer:

hadi aynı yasadan bizde çıkaralım...adamlar vizesiz elini kolunu sallayarak girip çıkıyor. türkiye güvenilmez bir ülke oldu dediği farklı yaptığı farklı..

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Haber Yorumlarıtycoon:

bizde icraat yok eyyy İsrail deriz sadece adamlar girişleri yasakladı helal olsun

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Haber Yorumlarıremat tamer:

bizde var mı böyle bir yasa????

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

helal olsun, keşke bizde de bu idare ve irade olsa

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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Helal olsun. Bizim hırsız da ticaretine devam etsin

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Bizdede ey israilllllll ve kınıyoruz bu kadar

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Haber YorumlarıMengele:

Bende 30 pasaport var israil de var vizesiz amerikay gidiyorum almanya fransa ingiltere baska ülkelere baska pasaportla gidiyorum türkiyeye suriye pasaportu ile giris yapiyorum yardimlari aldiktan sonra dubai ye ucuyorum

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Reisssssss nereyesun Hadi görelim seni

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

nerede bu ulke ???

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