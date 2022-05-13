Limanlar kapanınca Ukrayna'da kalan 20 milyon tonluk buğdaya AB eylem planı

Ukrayna, geçen haftalarda yaptığı 'limanların Rusya işgali altında olması sebebiyle ihraç edilemeyen 20 milyon tonluk buğday' açıklamasından sonra Avrupa Birliği Komisyonu, dün tarım ürünlerinin ihracı konusunda Ukrayna'ya destek vereceklerini duyurarak bir dizi eylem planı açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ve Ukrayna limanlarını ablukasının ardından, Ukrayna tahılı ve diğer tarım ürünleri artık hedeflerine ulaşmıyor. Durum, küresel gıda güvenliğini tehdit ediyor ve ilgili tüm ulaşım seçenekleri kullanarak alternatif lojistik rotalar oluşturmaya acil bir ihtiyaç var" denildi. AB komisyonu, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini ve aynı zamanda insani yardımdan hayvan yemi ve gübreye kadar ihtiyaç duyduğu malları ithal etmesini sağlamak için bir dizi eylem planı oluşturduğunu belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya