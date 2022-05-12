Kourtney Kardashian milyon dolarlık yüzüğü kırıp ağlama krizine girdi - Haberler

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Kourtney Kardashian milyon dolarlık yüzüğü kırıp ağlama krizine girdi

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
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Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı. Kardashian yıldızı, olayı "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" olarak niteledi.

"The Kardashians" şovunun, perşembe günkü bölümünde Kourtney Kardashian yaşadığı son olayı anlatırken dikkat çekti. Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı.

Yeni bölümden bir sahnede Kris Jenner, Kourtney'nin devasa Lorraine Schwartz tasarımı yüzüğünü takmadığını fark etti.

Kardashian yıldızı, olayı "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" olarak niteleyerek yaşananları anlattı:

"Yerde katlanmış sweatshirtlerimle oturuyordum. Yüzüğü çıkardım ve güvenli olacağını düşünerek yanıma yere koydum. Dolabımdan bir şey almam gerekiyordu ve ayağa kalktığımda yüzüğe bastım. Saatlerce histerik bir şekilde ağladım ve sonra Travis'i aradım. 'Gerçekten çok kötü bir şey yaptım' dedim."

Kourtney Kardashian, "Bu, hayatımda sahip olduğum en güzel şey ve bunu nasıl yapabildim?" diye pişmanlığını dile getirdi. Blink-182 davulcusu Lorraine Schwartz yüzüğün tasarımında büyük rol oynamıştı.

Kourtney Kardashian milyon dolarlık yüzüğü kırıp ağlama krizine girdi

Rock'çı, Ekim 2021'de Kaliforniya, Montecito'daki sahilde güller ve mumlar eşliğinde sevgilisine evlenme teklif etmişti.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya

Kourtney Kardashian, Magazin, Dünya, Haberler

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