Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan suikast açıklaması

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, helikopterine yönelik suikast istihbaratı nedeniyle sel bölgesi Cordoba'ya planlanandan geç indiğini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen Cordoba bölgesinin Monteria kentine, kendisine yönelik suikast endişesi nedeniyle gecikmeli gittiğini açıkladı. Suikast istihbaratı üzerine rota değişikliğine gidildiğini belirten Petro, "Burada itiraf etmeliyim ki, son 2 günü öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim. Çünkü helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı. Ben de bildiğimi yaptım, açık denize yöneldik, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim ama bir şekilde indim" ifadelerini kullandı.