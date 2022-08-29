Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef ben değildim kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden hedef alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, 20 Ağustos'ta aracının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dugina'nın ölümüyle ilgili olarak hazırlanan belgeselde suikast hakkında konuşan Dugin asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını ve kzının Rusya ile ilgili siyasi fikirleri nedeniyle hedef alındığını söyledi.

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak anılan Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın 20 Ağustos'ta Moskova'da öldürülmesi Rusya'yı ayağa kaldırmıştı. 29 yaşındaki gazeteci Dugina, babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

RUSYA SUİKASTI VOVK'UN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Ukrayna saldırıyla ilgisi olmadığını savunsa da Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etmişti. Rusya, Dugina'yı öldürme planını Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un gerçekleştirdiğini savunmuştu.

"KIZIMI ÖLDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"

Suikastla ilgili Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. "Daria Dugina neden öldürüldü?" isimli belgeselde konuşan Dugin, "Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar" dedi.

"ONU FİKİRLERİ NEDENİYLE HEDEF ALDILAR"

Kızının Rusya'yla ilgili siyasi fikirleri yüzünden hedef alındığını kaydeden Dugin "Güçlü devlet fikrini savunuyordu" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Dugin, suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu yineledi.