Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain oldu - Haberler

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Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain oldu

Oscar Ödül Töreni, her yıl olduğu gibi bu sene de heyecana sahne oluyor. Oyuncular kırmızı halıda şıklık verirken, bu senenin en beğenilen ismi En iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterilen Jessica Chastain oldu.

Oscar 2022 Ödül Törenleri, bu yıl uzun bir aradan sonra fiziksel olarak gerçekleştirildi. Bu nedenle büyük ilgi gösterilen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende aday gösterilen isimlerin nasıl bir kıyafet tercih edeceği de merak ediliyordu.

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduNicole Kidman

ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİLER

Ünlü oyuncular, sinema perdesinde olduğu gibi kırmızı halıda da şıklık yarışına girdi. Törene ise En İyi Kadın Oyuncu Adayları arasındaki rekabet damga vurdu. Jessica Chastain ile Nicole Kidman, "En iyisi benim" demek için objektif karşısına çıktı.

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduJessica Chastain

GECENİN PARLAYAN YILDIZI OLDU

Oscar'ın parlayan yıldızı ise Jessica Chastain oldu. Dekolteli ve parıltılı bir kıyafet seçen Chastain, şıklığı nedeniyle otoriterlerden tam not aldı.

İşte kırmızı halıda öne çıkan diğer isimler:

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduVanessa Hudgens

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduKourtney Kardashian ve Travis Barker

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduLily James

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduTracee Ellis Ross

Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain olduMila Kunis

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Jessica Chastain, Oscar Ödülleri, Nicola Kidman, Oscar ödülü, Magazin, Dünya, Haberler

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