Kırmızı halıda şıklık yarışı! Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin en beğenilen kadını Jessica Chastain oldu

Oscar 2022 Ödül Törenleri, bu yıl uzun bir aradan sonra fiziksel olarak gerçekleştirildi. Bu nedenle büyük ilgi gösterilen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende aday gösterilen isimlerin nasıl bir kıyafet tercih edeceği de merak ediliyordu.

Nicole Kidman

ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİLER

Ünlü oyuncular, sinema perdesinde olduğu gibi kırmızı halıda da şıklık yarışına girdi. Törene ise En İyi Kadın Oyuncu Adayları arasındaki rekabet damga vurdu. Jessica Chastain ile Nicole Kidman, "En iyisi benim" demek için objektif karşısına çıktı.

Jessica Chastain

GECENİN PARLAYAN YILDIZI OLDU

Oscar'ın parlayan yıldızı ise Jessica Chastain oldu. Dekolteli ve parıltılı bir kıyafet seçen Chastain, şıklığı nedeniyle otoriterlerden tam not aldı.

İşte kırmızı halıda öne çıkan diğer isimler:

Vanessa Hudgens

Kourtney Kardashian ve Travis Barker

Lily James

Tracee Ellis Ross

Mila Kunis