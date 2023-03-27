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Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü

Dünya Haberleri

Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü

Nijerya'da 33 yaşındaki Ifeoma Ossa isimli bir kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Nijerya'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Nijerya Haber Ajansı'nın haberine göre, 33 yaşındaki Ifeoma Ossa isimli kadın,elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibi Monday Oladele'yi cinsel organını sıkarak öldürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ifeoma, polise verdiği ifadede ev sahibinin eşinin kendisine hakaret ettiği için aralarında tartışma çıktığını belirtti. Suçlamaları reddeden Ifeoma, ev sahibinin hipertansiyon hastas olduğunu ve bir anda yere yığılıp hayatını kaybettiğini söyledi.

Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibi cinsel organını sıkarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Ev sahibinin kardeşi ise polise verdiği ifadede Ifeoma'nın ağabeyinin cinsel organını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Polis kan donduran olayla ilgili soruşturmanı soruşturma başlattı. Ifeoma gözaltına alındı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Nijerya Hassas İçerik 3. Sayfa Dünya Haberler

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