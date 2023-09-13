ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. Yanardağın lav püskürtmesi ve volkanik hareketlilik devam ederken, binlerce kişi yanardağı izlemek için Hawaii'deki ulusal parka akın etti. Jeologlar ise yanardağdan lav örnekleri topladı.

- Kilauea Yanardağı kül ve duman püskürtmeye devam ediyor

HAWAİİ - ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pazar günü yeniden faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 10-15 metre yüksekliğe lav püskürttüğü belirtildi.

Binlerce kişi yanardağı izlemek için Hawaii'deki ulusal parka gitmeye başladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, günde yaklaşık 5 bin kişinin parkı ziyaret ederek seyir alanından yanardağdaki patlamaları gözlemlediği ifade edildi.

Koruyucu ekipman giyen jeologlar bu yıl üçüncü kez harekete geçen yanardağdan lav örnekleri topladı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi ise yanardağdaki lav akışının bölge halkı için tehlike oluşturmadığını açıklayarak, oluşan kül ve dumanın solunum rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.