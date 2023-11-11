İsrailliler, işgal altında tuttuğu camiye müzik sistemi kurup dans etti

Filistin'in El Halil şehrinde bulunan tarihi İbrahim Cami'yi işgal altında tutan İsrailliler, tarihi camiye müzik sistemi kurup dans etti. Filistinlilerin girişini yasaklayan İsraillilerin, tarihi camide dans ettiği görüntülerin ortaya çıkması tepkilere yol açtı. Katil İsral,tarihi camiyi ziyaretçilerine kısıtlamalar getirilen, kimlikleri kontrol edilen ve her köşesine güvenlik kameraları yerleştirilen bir "askeri kışla" gibi kontrolü altında tutuyor.

EN ÖNEMLİ DÖRDÜNCÜ CAMİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en önemli dördüncü cami kabul ediliyor.

EL HALİL KATLİAMI

Yahudilerin ve Müslümanların dini bayramlarının (Purim ve Ramazan) çakıştığı 24 Şubat 1994 günü, radikal görüşlere sahip Kahanist akımının üyesi Baruch Goldstein adlı bir Yahudi, otomatik silahıyla açtığı ateş sonuncu İbrahim Camii'deki 29 Filistinliyi öldürdü, 125'ini de yaraladı. Goldstein, olay sonrasında öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Daha sonra düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda da 26 Filistinli ve 9 İsrailli öldü.