Üye Girişi
Haberler

İsrailli haham BAE'de ölü bulundu

İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kayıp olarak aranan İsrailli Haham Zvi Kogan'ın cesedi bulundu. Olayın ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına BAE'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçtiğimiz perşembe gününden bu yana kayıp olarak aranan İsrailli Haham Zvi Kogan ölü bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Cesedin BAE istihbaratı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Kogan'ın ailesiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Olay hakkında BAE makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrailli haham BAE'de ölü bulundu

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA BAE'YE SEYAHAT UYARISI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" uyarısında bulunuldu

Uyarıda, BAE'ye seyahat eden İsrail vatandaşlarının sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 25 ilimizde eğitime kar engeli

25 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bütün İsraillilerin ikinci işi Mossada istihbarat sağlamak.pardon birinci işi.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDamla Sengul:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Koç:

Tesekkürler bae halkı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Koç:

Eline saglık gardaşım. Bae de erkek varmış hala umut var

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.