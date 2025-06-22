İsrail ve ABD Arasında İran'a Yönelik Koordinasyon

İsrail ve ABD Arasında İran'a Yönelik Koordinasyon
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik saldırıların planlanmasında ABD ile sürekli koordinasyon içinde olduklarını açıkladı ve saldırıların stratejik önemine vurgu yaptı.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırıları planlarken ABD ile koordinasyonda olduklarını bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail'in İran'a yönelik saldırılar ve ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'a yönelik saldırıların 10'uncu gününde ordu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Zamir, şu ana kadar İran'ın nükleer programına zarar vermek de dahil birçok hedefe ulaştıklarını iddia etti.

Zamir, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'a yönelik saldırıların 'dönüm noktasına ulaştığını' ileri sürerek iki devletin orduları arasındaki koordinasyonun İsrail için stratejik olduğunu kaydetti.

Saldırıların aylar süren planlama sürecinde, özellikle de geçen hafta boyunca, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Zamir, Caine ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla ile bugün bir görüşme daha yaptığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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