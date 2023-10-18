İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus kentinde Filistinli "Ebu İshak" ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 300 kişinin öldüğünü, 13 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.