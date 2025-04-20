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İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugün bir heyetle birlikte gittiği işgal altındaki Suriye topraklarında, geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığını duyurdu. Bölgenin önemine işaret eden Zamir, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla birlikte işgal altındaki Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptı.

GELECEĞE DÖNÜK SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Zamir'in, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı. Bölgede açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planlarını onayladıİsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

NETANYAHU DA İŞGALİN KALICI OLACAĞI MESAJINI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

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İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ISRAIL SURIYEYE SALDIRIRSA KARŠISINDA BIZI BULUR DIYEN BIRI VARDI GALIBA. HANI NERDE ??

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Esad varken giremiyorlardi.simdi icerlere ilerleyip topraklarini buyutuyorlar.ah be eko esadi gonderip bop gorevini yaptin yillrca rabia dedin gazze dedin milleti kekledin oy topladin goz gore gore buyuk israil olusuyor eko bay kemal gorevini yapiyor Allahtan dunya liderimiz var gazzeyi suriyeyi koruyor.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Gelin yaklaşın şefkatli kucağımızı açtık bekliyoruz. Gelin kucağımıza

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Haber YorumlarıAhmet Koc:

Esad i boşuna devirmediler

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Haber YorumlarıÖmer:

Hani Suriye Fatihimiz varıdı, nerde ?

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Haber YorumlarıJohn reese:

kazanan yine abd israil kpekleri oldu ne anladık bu işten? bizimkiler görevini iyi yerine getirdi

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

BÜTÜN İSRAİL "RECEP" e MİNNETTARRRR !!!!...... Yahudi İLHAM ALİYEV'le birlikte 18 AYDIR Adana-Ceyhan'dan İsrail'e PETROL YOLLAMASAYDI, İsrail bunları yapamazdı !!!!....... BÜTÜN İSRAİL "RECEP'E" MİNNETTARRRR !!!!......

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Haber YorumlarıÖmer:

Birgece ansızın İsril'e gireriz. Dünya Liderimiz, Ulu Önder Başkomutanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN var.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

HERKESİN BİLMESİ GEREKTİĞİ İÇİN YAZIYORUM : Filistin'de 7-Ekim-2023'te savaşın başlamasından sonra 17 aydır aralıksız olarak İsrail'e PETROL YOLLAYAN Azerbaycan Devlet Başkanı İLHAM ALİYEV "YAHUDİDİR"... Bundan hiçkimsenin en ufak bir şüphesi olmasın... Annesi "ZARİFE ALİYEVA" da yahudidir... Kendisi de (İLHAM ALİYEV) kendisi gibi YAHUDİ olan MİHRİBAN ALİYEVA ile evlenmiştir... ve İlham Aliyev, kızı Leyla'yı da, EMİN AĞALAROV isimli bir yahudiyle evlendirmiştir... Şimdi, 17 aydır İsrail'e NEDEN

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

11-Aralık-2024'te "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES, KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR" diyen SAHTEKÂR nerede ?.......... HİÇ SESİ SOLUĞU ÇIKMIYOR....... AKP = İSRAİL HOLDI·NG'dir !!!.....

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