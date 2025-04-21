İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye'de Saldırı ve Savunma Planlarını Onayladı

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Suriye topraklarında, geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı bildirildi.