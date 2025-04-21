Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti

İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye'de Saldırı ve Savunma Planlarını Onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye'de Saldırı ve Savunma Planlarını Onayladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye topraklarında üst düzey komutanlarla bir araya gelerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığını açıkladı.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Suriye topraklarında, geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.