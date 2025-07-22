İsrail Genelkurmay Başkanı: İran ve Müttefikleri Hedeflerimiz Arasında

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "İran ve müttefikleri hala hedeflerimiz arasında. İran'a karşı savaş henüz bitmedi" dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yaklaşık iki yıl aradan sonra üst düzey komutanlarla ilk kez geniş kapsamlı bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İsrail'in sınırlarından Orta Doğu geneline uzanan istihbarat, operasyon ve strateji konularının masaya yatırılarak ilgili analizler sunulduğu bildirildi. Zamir, ordunun kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırıya hazır olması gerektiğini belirterek, "Hava üstünlüğümüzü sürdüreceğiz ve istihbarat faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki savaşın İsrail ordusunun karşılaştığı en karmaşık savaşlardan biri olduğunu ifade eden Zamir, "Güney Komutanlığı, düzenli ve yedek tugaylarla her gün hem saldırı hem de savunma operasyonlarını sürdürüyor. Önemli başarılar elde ettik. Ancak bugün de gördüğümüz gibi, savaşta ağır bedeller ödüyoruz. Hedeflerimiz olan rehinelerin geri getirilmesi ve Hamas'ın çökertilmesi için operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

Zamir, Suriye ve Lübnan'daki Hizbullah'ın stratejik yetkinlikler edinmesini engellemeyi ve zayıflatmayı sürdüreceklerini, aynı zamanda ülkede hareket serbestliğini koruyacaklarını kaydetti. İran konusuna da değinen Zamir, "İran ve müttefikleri hala hedeflerimiz arasında. İran'a karşı savaş henüz sona ermedi" ifadelerini kullandı.