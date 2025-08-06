İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye Saldırı Seçeneklerini Sunuyor

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'ye saldırıların devamına ilişkin seçenekleri Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı üç saat süren daraltılmış güvenlik toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'ye saldırıların devamına ilişkin seçenekleri hükümete sunduğu ve İsrail ordusunun, saldırıların devamına ilişkin güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğu belirtildi.