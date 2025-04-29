İsrail, Gazze'ye Saldırıları 12 Ay Daha Sürecek

İSRAİL Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze'ye yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini belirtti.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuştu. Dermer, zafere ulaşmaları gerektiğini ileri sürerken söz konusu zaferin ne olduğu konusunda açıklama yapmadı. Dermer, "Bundan 12 ay sonra 7 Ekim savaşı bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail ile barış isteyecek ama bunun anahtarı zaferdir" dedi.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle ilgili de açıklama yapan Dermer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail için 'kötü' olacak bir anlaşmaya imza atmayacağına inandığını söyledi.