İsrail, Gazze'deki sivillerden 24 saat içinde evlerini boşaltmalarını istedi

İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerin 24 saat içerisinde evlerini boşaltmasını istedi. Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisi ise vatandaşlara, işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'deki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısında bulundu. Açıklamada, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi ise kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

"ÖNEMLİ OPERASYONLAR YAPILACAK"

7 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail bölgedeki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısında bulundu. Bölge halkına güneye yönelme çağrısında bulunulan açıklamada, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" ifadeleri yer aldı. Bu uyarının ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk ederek, Şifa Hastanesi'ne sığınmaya veya hastanenin çevresine çadırlar kurmaya başladı.

"KARADAN GİRECEKLER" İDDİASI

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi. "Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı. Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİN MEDYASI: ALDIRIŞ ETMEYİN

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. "İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada; vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.

BM TEPKİLİ: İSRAİL BU KARARINI İPTAL ETMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, "BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı. Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.