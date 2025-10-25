Haberler

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler Haber Videosunu İzle
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen İslami Cihad üyelerine operasyon bahanesiyle Gazze'ye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. İsrail ordusunun dronlarla bir aracı hedef aldığı iddia edildi.

  • İsrail ordusu Gazze'nin merkezinde dronlarla hava saldırısı düzenledi.
  • Saldırı İslami Cihad üyelerine yönelik nokta operasyonu olarak gerçekleştirildi.
  • Saldırıda bir araç hedef alındı, can kaybı veya yaralı sayısı açıklanmadı.
  • ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
  • Ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi, İsrail ordusunun 'Sarı Hat'ta çekilmesi sonrasında başladı.

İsrail'in saldırgan tavrı Gazze'de barışın pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha ateşkesi ihlal etti.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE DRONLARLA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezinde İsrail askerlerine saldırı planladığı öne sürülen bir kişiye yönelik "nokta operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Operasyonun, dronlarla İslami Cihad üyelerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi. Saldırıda bir aracın hedef alındığı kaydedilirken, can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN ARA ARA SALDIRILAR OLUYOR

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

ne Gazzeymiş arkadaş. İsrail’in başına bela olduğu yetmiyor gibi dunyanin başına da bela oldu. sürekli gereksiz gündemi meşgul ediyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Kudurmuşlar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Tayyip Erdoğan önce kendisi gidecekti Gazze"ye...Ne oldu o iş?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Tramp ve köpeklerinden ses yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.