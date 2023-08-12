İsrail Deniz Kuvvetleri Gazze'de Balıkçıları Tutukladı

İsrail deniz kuvvetlerine bağlı güçlerin, Gazze sahillerinde av sırasında iki balıkçıyı tutukladığı belirtildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, cumartesi sabahı İsrail donanma botlarının, Beyt Lahye'nin batısındaki sahillerde avlanan iki balıkçıyı tutukladığı kaydedildi.

Sendika, Orans Şerif Sultan ve Muhammed Rafi Sultan adlı iki balıkçının serbest bırakılmasını istedi.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistinli yetkililer, İsrail donanmasına bağlı kuvvetlerin, belirlenen avlanma mesafesini aştıkları gerekçesiyle, Gazze sahillerindeki balıkçı teknelerine hemen her gün ateş ettiklerini ve bazı balıkçıları da tutukladıklarını ifade ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına kısıtlama getirerek bölgelere göre, 6 mile kadar düşürebiliyor.