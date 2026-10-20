İsrail'de seçim öncesi Ben-Gvir, ilk kez oy kullanacak gençlerden destek görüyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oy kullanma yaşına geldiğinde, siyasi anlamda fazla radikal olduğu gerekçesiyle İsrail ordusuna kabul edilmedi. O zamandan bu yana geçen 30 yılda görüşleri pek değişmedi ama İsrail değişti. Bir zamanlar siyasi çevreler tarafından dışlanan bu isim, şimdi bakanlar kurulunun bir parçası.İsrail'de önümüzdeki hafta yapılacak genel seçimler öncesindeki kampanya sürecinde Ben Gvir, sık sık etrafını saran coşkulu genç hayranlarıyla birlikte görülüyor. Bu gençler, çok sayıdaki güvenlik görevlisinin başlarının üzerinden devasa parti bayrakları sallıyorlar.İsrail'de Yahudi ve Arap nüfusunun bir arada yaşadığı Ramle şehrindeki kapalı çarşıda, genç seçmenlere mesajının gidip oy kullanmaları olduğunu söyledi."Desteği görüyoruz, sevgiyi görüyoruz ve kazanmak istiyoruz!" dedi.

Yarım milyondan fazla yeni seçmen bu seçimde oy kullanacak ve birçok İsrailli bu seçimi İsrail'in gelecekteki güvenliği ve kimliği için hayati önem taşıyan bir oylama olarak görüyor.Anketler, yarışın çok çekişmeli geçeceğini ve yeni genç seçmenlerin sonucu belirlemede etkili olabileceğini gösteriyor.İsrail'in en popüler gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un yaptığı bir ankete göre, katılımcıların % 16'dan fazlası aşırı sağcı partileri desteklemeyi planlıyor. Bu partiler Ben Gvir'in Yahudi Gücü ya da aşırı sağcı müttefiki Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi olabilir.İsrail'in 12. Kanal televizyonu için yapılan bir başka ankete göre, katılımcıların neredeyse dörtte üçü kendilerini "sağcı veya merkez sağcı" olarak görüyor.Siyasetçiye Ramle'ye kadar eşlik eden genç hayranlardan biri, 20 yaşındaki Mordechai, "Itamar Ben-Gvir, bana güvenlik hissi veriyor" dedi."Dil sürçmeleri bazen biraz daha kötü olabiliyor. Trump'tan Musa'ya kadar tarihteki herkesin başına geliyor bu. Ne olmuş yani? Itamar'ın yaptıklarının % 90'ı muhteşem."18 yaşındaki Nadav, "Itamar bize güvenlik sağlayacak; o orduya gittiğimizde arkamızda duracak, bizi destekleyecek biri" diyor."Bence güçlü bir ülke olduğumuzu göstermeye çalışıyor. Uzun yıllar boyunca inançlarımızda güçlü olduğumuzu gösteremedik. İdeolojimizi ifade edemedik."Londra'da büyüyen 23 yaşındaki ultra-Ortodoks Meir Schreiber, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen ve Gazze savaşını tetikleyen saldırıların da kendisini Ben-Gvir'in doğru seçim olduğuna ikna ettiğini söylüyor."Gençler barışın bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığını anlıyorlar çünkü gençken başınıza gelenler kişiliğinizi şekillendiriyor. Biz 7 Ekim'i gördük."

Ben Gvir, bölünmüş bir ulusta tartışmalı bir aday. Siyasi pozisyonları arasında işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı, Gazze'nin Yahudi yerleşimi ve Filistinlilerin "gönüllü göçü" yer alıyor. Bu tavır ve söylemler liberal İsrailliler tarafından büyük ölçüde kınanıyor.Birçok Batılı ülke, Filistinlilere karşı kışkırtıcılık yaptıkları gerekçesiyle Ben Gvir ve Smotrich'e yaptırımlar uyguladı veya seyahat yasağı getirdi. Her iki isim de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar koalisyonunda güçlü bakanlar.Maiyetiyle tezgahların arasından ilerlerken, bazı dükkan sahipleri şeker attı, bazıları da ters ters baktı.Bir tezgah sahibi "Sevmiyorum, fitne çıkarıyor" diyor. "Ramle karma bir şehir. Yahudiler ve Araplar bir arada yaşıyor. 7 Ekim'den sonra bile burada bir sorun yok ama mesajı genç ve eğitimsiz insanları hedef alıyor."Gençler arasında ebeveynlerinin kuşağına kıyasla daha popüler görünmesinin nedeni, en azından kısmen, 7 Ekim saldırılarının etkisine bağlanıyor.Ancak daha önce İsrail'de birçok siyasi kampanyasını yönetmiş olan siyasi analist Dahlia Scheindlin, bundan daha fazlası olduğunu söyledi."Son 20 yıldır, genç İsrailli Yahudilerin ortalamadan daha sağcı olduğunu ve birçok ölçütte 55 yaş üstü gruba göre önemli ölçüde daha sağcı olduğunu görüyoruz" diyor. "Bir dizi savaşın altında büyüdüler ve barışa ulaşma çabalarına dair kişisel bir deneyimleri yok. Ancak çoğunlukla, ilhak, yerleşim genişlemesi ve 7 Ekim'den sonra Gazze'nin ilhakı gibi tartışmanın meşru olduğu en uç noktalara alıştırıldılar. ve şimdi ilk kez oy kullanıyorlar."

İsrailli hiciv sanatçısı Lior Schleien tarafından geçtiğimiz günlerde filme aldığı, sınıflarda ögrencilerin yaptığı tartışmalar bazı genç İsraillilerin aşırı görüşlerini gözler önüne serdi.Irkçı veya aşırı görüşlere meydan okuduğu tartışmalar İsrail'de büyük ilgi gördü ve bunlardan birinde bir öğrenci İsrail'deki tüm Arap vatandaşların öldürülmesini savundu. Bu video daha sonra Schleien'in internet sitesinden kaldırıldı.Anketler, burada ilk kez oy verecek seçmenlerin oy kullanmaya son derece motive olduklarını ve % 80'den fazlasının oy kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak aynı araştırma, bu genç seçmenlerin demokratik kurumlara karşı daha şüpheci olduklarını ve siyasi protestolar veya hak aramakla daha az ilgilendiklerini de ortaya koyuyor.Hükümet ve muhalefet arasında iki eşit blok arasında büyük ölçüde çıkmaza giren bir yarışta, yeni seçmenleri sandıklara çekmek her şeyi değiştirebilir.Muhalefet partileri, demokrasiye yönelik tehditler konusunda uyarılar, yeni sosyal medya videoları ve genç adaylarla, genç seçmenlerle etkileşim kurmaya çalışıyor.

Eski başbakan Naftali Bennett liderliğindeki merkez sağ muhalefet partisi Beyachad'ın ("Birlikte") 24 yaşındaki adayı Yonatan Shalev, "2022'deki son seçimde Tel Aviv'de yaşayanların sadece % 59'u oy kullandı. Tüm Ortadoğu'nun en liberal şehrinde! Ben Gvir'e oy verilen yerlerde ise bu oran %90 civarındaydı" diyor.Ben Gvir'in sosyal medyanın gücünü diğer politikacılardan daha hızlı kavradığını söylüyor."Liberal politikacılar TikTok'a, Instagram'a inanmıyorlardı ve bundan faydalandı."Shalev, kendi partisini sosyal medya aracılığıyla genç seçmenlere ulaşmaya teşvik ettiğini söyledi."Üç ay önce, Ben Gvir hala TikTok'ta en çok izlenen, en çok beğeni alan ve Instagram'da da en popüler politikacıydı Şu anda ise Naftali Bennett bu konuda önde gidiyor."Patronunun Instagram sayfasında artık eski başbakanın rap müzik eşliğinde ağırlık kaldırdığı veya sokakta Shalev ile sohbet ettiği videolar yer alıyor. Hatta Netanyahu bile ağır ritimler eşliğinde hızlı tempolu, militarist bir sosyal medya videosuyla bu akıma katıldı."İsrail'de gençler haberleri izlemiyor, gazeteleri okumuyor. Genç nesil tüm bilgileri TikTok ve Instagram'dan alıyor."

21 yaşındaki Yahlee Reske ve Mika Magal, Shalev'in yanlarından geçtiğini görünce yakındaki bir bardan aceleyle dışarı fırladılar.Mika "Onu seviyorum" diyor. Yahlee "Evet" diye onaylıyor. "Bizim akranımız, çok genç ve çok şey biliyor. Yaşlı insanların aynı şeyleri tekrar tekrar söylemesini dinlemek zor."Yahlee, 7 Ekim saldırıları gerçekleştiğinde askerlik hizmetini yaptığını söylüyor."O zamana kadar siyasete hiç bakmadığımı düşünüyorum" diyor. "Ama belki de 7 Ekim'de hükümet farklı davransaydı, işler daha iyi olurdu."İlk kez oy kullanacak seçmenlerin % 16'sının aşırı sağcı bir partiyi destekleyeceğini öne süren aynı anket, Beyachad'ın tek başına oyların yaklaşık % 9'unu alacağını, Gadi Eisenkot'un merkez sağ Yashar partisinin de aynı oranda oy alacağını gösterdi.Geçtiğimiz hafta sonu Tel Aviv'de düzenlenen bir öğrenci etkinliğinde Ben Gvir, "Faşizm kazanamayacak" diye bağıran protestocular tarafından sözü kesildi ve sahneden indirildi.İsrail'in genç seçmenleri sağa doğru kayıyor olabilir ama yine de ülkeleri kadar bölünmüş haldeler. İsrail'in güvenliğinin, kimliğinin koruyucusunun ve varoluşsal tehdidin kim olduğuna dair görüş ayrılıkları devam ediyor.Morgan Gisholt Minard ve Gidi Kleiman'ın katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .