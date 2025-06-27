İsrail Başsavcılığı, Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasındaki Erteleme Talebini Reddetti

İSRAİL Başsavcılığı'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uluslararası ve bölgesel gelişmeleri öne sürerek yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi yönündeki talebini reddettiği bildirildi.

İsrail Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın davanın iptali çağrısının ardından Netanyahu'nun avukatları aracılığıyla uluslararası ve bölgesel gelişmeleri öne sürerek sunduğu erteleme talebini, 'ifade sürecinin yavaş ilerlemesi ve yaklaşan adli tatil dönemi' gerekçeleriyle reddetti. Başsavcılığın açıklamasında, "Talepte detaylıca belirtilen nedenlerin, özellikle tatil dönemi yaklaşırken, duruşmaların iki hafta süreyle iptalini meşru kılamayacağı" ifade edildi.