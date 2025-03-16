Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali
Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirdiği belirtildi.

İsrail'de iç güvenlik krizi giderek büyüyor. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüştü ve görevine son verilmesi için bu hafta hükümete bir karar taslağı sunacağını bildirdi. Şin-Bet Direktörü Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği kaydedildi.

"BAŞBAKAN, ŞİN-BET ŞEFİNE TAM GÜVEN DUYMALIDIR"

Netanyahu ise yayımladığı video mesajda ise, "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır." ifadelerini kullandı. Bar'a güvenmediğini dile getiren Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirdi. Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyorİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar

NETANYAHU, UZUN BİR SÜREDİR ŞİN-BET DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYORDU

İsrail Başbakanı, Şin-Bet Direktörü Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu. İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu. Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şin-Bet ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

GİZLİ DOSYALAR SIZDIRILMIŞTI

Öte yandan, bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı ve Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şin-Bet yürütüyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
img

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor

Bakın, şampiyonluk sorusuna ne yanıt verdi
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

Maç biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe'de büyük kayıp

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.