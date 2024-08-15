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İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu

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İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde arkeologlar, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri buldu. Bu yerleşimlerin birbirleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor ve şu anda bu bağlantıları anlamak için detaylı bir çalışma yürütülüyor. Cádiz Üniversitesi'nden ekip, Guadalete Nehri çevresindeki yerleşimlere odaklandı ve jeo radar teknolojisi kullanarak, yüzeyden görünmeyen eski yapıları tespit ettiler. Bu bulgular, Roma İmparatorluğu'nun bölgedeki varlığı hakkında yeni bilgiler sunuyor.

İspanya'da arkeologlar, olağanüstü bir keşfe imza attı. Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri buldular. Bu sayı, başlangıçta beklediklerinin çok üzerindeydi.

Araştırmacılar, bu yerleşimlerin birbirleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Şu anda, bu bağlantıları daha iyi anlamak için detaylı bir çalışma yürütüyorlar. Bu, bölgedeki Roma yerleşimlerinin ilk kez bu kadar kapsamlı incelenmesi anlamına geliyor.

Cádiz Üniversitesi'nden ekip, Guadalete Nehri çevresindeki yerleşimlere odaklandı. Jeo radar teknolojisi kullanarak, yüzeyden görünmeyen eski yapıları tespit ettiler.

Bornos'taki El Canuelo villasında yapılan kazılarda, yaşam ve çalışma alanlarını ayıran duvarlar bulundu. Ayrıca, daha önce keşfedilmiş ama incelenmemiş diğer alanları da araştırdılar.

Bu bulgular, 2000 yıl önceki Roma İmparatorluğu'nun bölgedeki varlığı hakkında yeni bilgiler sunuyor. Romalılar MÖ 264'te İspanya'yı fethettikten sonra bu bölgeye yerleşmişlerdi.

Araştırma ekibi, gelecek yıllarda da çalışmalarına devam edecek. Amaçları, Roma yerleşimleri ve bölge hakkında daha kapsamlı bir anlayış geliştirmek. Bu çalışmalar, bölgenin arkeolojik mirasına ışık tutacak ve tarihini aydınlatacak.

İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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