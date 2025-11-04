Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer Tesislerimizi Daha Güçlü İnşa Edeceğiz

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından nükleer tesislerini yeniden inşa edeceklerini duyurdu. Pezeşkiyan, nükleer programlarının barışçıl olduğunu ve çoğunlukla tıp, tarım gibi alanlar için kullanıldığını belirtti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin haziran ayında İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerini yeniden "daha güçlü bir şekilde inşa edeceğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,  İran Atom Enerjisi Kurumu'nu (AEOI) ziyaretinde yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah elde etmeye yönelik olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, nükleer teknolojinin yıkıcı potansiyeli olsa da "kullanımının yalnızca küçük bir kısmının silahlarla ilgili olduğunu, çoğunun tıp, tarım ve sanayi alanlarına hizmet ettiğini" ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, "Bilimsel bilgi bilim insanlarımızın zihnindedir. Binaları ve fabrikaları yıkmak bizim için bir sorun yaratmaz, yeniden inşa edeceğiz, hem de daha güçlü bir şekilde" dedi.

ABD ve İsrail, İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine haziran ayında koordineli hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zarar gören tesisleri yeniden faaliyete geçirmesi halinde "yeni hava saldırıları" düzenlenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Tahran yönetimi ise programının tamamen barışçıl olduğunu vurgulayarak bu saldırıları İran'ın egemenliğine açık bir ihlal olarak nitelendirmişti.

Batılı ülkeler uzun süredir İran'ı nükleer bomba üretmeye çalışmakla suçluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bu yılın başlarında İran'ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini bildirmişti, ancak bu oran silah üretimi için gereken yüzde 90 seviyesinin altında. Tahran'ın nükleer programını düzenleyen 2015 Nükleer Anlaşması, haziran ayındaki saldırıların ardından çıkmaza girmişti.

