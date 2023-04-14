İngiltere'de Lunapark Treni Rüzgar Yüzünden Durdu

İngiltere'nin Blackpool kentindeki bir eğlence parkında dün esen sert rüzgarlar sebebiyle bir lunapark hız treni yarı yolda durduruldu. Yolcular, dik ve yüksek acil durum merdivenlerinden tahliye edildi.

Blackpool Eğlence Plajı'ndaki dik ve yüksek lunapark hız treni, dün sert esen rüzgarlar sebebiyle yetkililer tarafından yarı yolda durduruldu. Yetkililer, hız trenindeki yolcuların güvenliği için treni durduklarını ifade ederek yolcuları, tren raylarına bitişik acil durum merdivenlerinden tahliye ettiklerini açıkladı. 71 metre yükseklikteki hız treninin, İngiltere'deki en yüksekte bulunan hız treni olduğu belirtildi.Olay sırasında parkta olduğunu ifade eden görgü tanığı DanblueEFC adlı Twitter kullanıcısı "Bu, dün Blackpool'daki The Big One'da bizden sonraki yolculuktu. Hava soğuktu, yağmur yağıyordu ve oldukça rüzgarlıydı!! Yetkililer, herkesi indirerek harika bir iş çıkardı!" açıklamasını yaparak tahliye olan yolcuların fotoğrafını paylaştı.