İlizyon gösterisi ile seyircileri hayran bırakan çocuk

Yetenek Sizsiniz programının Hindistan versiyonuna katılan bir çocuk, yaptığı ilizyon gösterisiyle izleyen herkesi kendine hayran bıraktı.Çocuk,kimi zaman uçtu, kimi zaman görünmez oldu. Seyirciler o anları şaşkınlıkla seyretti.

Hindistan'da Yetenek Sizsiniz programına katılan çocuk, performansıyla geceye damga vurdu. Çocuk, iki kapı arasında görünmez oldu. Bazen de hava da resmen asılı kaldı.

JÜRİ AYAKTA İZLEDİ

Yarışmaya katılan çocuk, farklı ilizyon hareketleri sergiledi. Çocuğun hareketleri sırasında jüri üyeleri alkışlarla ve ayağa kalkarak şaşkınlıklarını gösterdi. Çocuğun bu hareketleri sosyal medya da gündem oldu.