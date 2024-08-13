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İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'ya Saldırısını Kınıyoruz

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Yüreklerimizi birleştirip, barbarlığa 'dur' demeliyiz. Öte yandan bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci İsrail, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Fahrettin Altun İsrail Dünya İnsan Hakları Politika Dünya Haberler

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