Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali'nin Kita bölgesinde, Help Yetim'in desteğiyle inşa edilen Hazreti İbrahim Camii'nin açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti. Camii, bölge halkının duaları ve yoğun katılımıyla hizmete girdi ve sadece ibadet için değil, aynı zamanda eğitim merkezi olarak da kullanılacak.

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'nun desteğiyle Mali'nin Kita bölgesinde, başkent Bamako'dan altı saatlik mesafede bulunan ve zorlu yollardan geçilerek ulaşılan kırsal bir alanda, inşa edilen Hazreti İbrahim Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine bölge halkının yoğun ilgisi ve duaları eşlik etti.

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Yüz metrekarelik bir alana sahip olan camii, bölgenin mimarisine uygun olarak tasarlanmış ve sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda bölgedeki köy çocukları için bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Bölgenin tek betonerme yapısı olan camii, yerel halk için büyük bir öneme sahiptir. Caminin avlusuna ek olarak, bölge halkının temiz suya erişimini sağlamak amacıyla bir su kuyusu da açılmıştır.

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Açılış konuşmasında Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, caminin sadece bir ibadet yeri olmayıp, aynı zamanda bölge çocukları için bir eğitim merkezi olarak da hizmet vereceğini vurguladı. Ataş, "Bu projelerle, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı ve özellikle çocukların eğitim olanaklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Camimiz ve su kuyumuz, bu hedefe ulaşmada önemli adımlardır. Şimdi de bölgede doktor var ama sağlık hizmeti verecek bina yok, küçük bir sağlık ocağı inşa etmek istiyoruz. Bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bölgenin önde gelen kanaat önderleri, Help Yetim'e ve projeye destek veren hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Help Yetim, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın artırılması için Afrika'da bir dizi insani yardım projesi yürütmektedir. Camii ve su kuyusu projeleri, bu çabaların somut örneklerindendir.

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Dünya

Help Yetim İnsan Hakları Eğitim Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title