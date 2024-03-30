Help Yetim, Mali'de Yaptığı Hazreti İbrahim Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Mali'nin Kita bölgesinde, Help Yetim'in desteğiyle inşa edilen Hazreti İbrahim Camii'nin açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti. Camii, bölge halkının duaları ve yoğun katılımıyla hizmete girdi ve sadece ibadet için değil, aynı zamanda eğitim merkezi olarak da kullanılacak.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'nun desteğiyle Mali'nin Kita bölgesinde, başkent Bamako'dan altı saatlik mesafede bulunan ve zorlu yollardan geçilerek ulaşılan kırsal bir alanda, inşa edilen Hazreti İbrahim Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine bölge halkının yoğun ilgisi ve duaları eşlik etti.

Yüz metrekarelik bir alana sahip olan camii, bölgenin mimarisine uygun olarak tasarlanmış ve sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda bölgedeki köy çocukları için bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Bölgenin tek betonerme yapısı olan camii, yerel halk için büyük bir öneme sahiptir. Caminin avlusuna ek olarak, bölge halkının temiz suya erişimini sağlamak amacıyla bir su kuyusu da açılmıştır.

Açılış konuşmasında Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, caminin sadece bir ibadet yeri olmayıp, aynı zamanda bölge çocukları için bir eğitim merkezi olarak da hizmet vereceğini vurguladı. Ataş, "Bu projelerle, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı ve özellikle çocukların eğitim olanaklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Camimiz ve su kuyumuz, bu hedefe ulaşmada önemli adımlardır. Şimdi de bölgede doktor var ama sağlık hizmeti verecek bina yok, küçük bir sağlık ocağı inşa etmek istiyoruz. Bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bölgenin önde gelen kanaat önderleri, Help Yetim'e ve projeye destek veren hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Help Yetim, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın artırılması için Afrika'da bir dizi insani yardım projesi yürütmektedir. Camii ve su kuyusu projeleri, bu çabaların somut örneklerindendir.