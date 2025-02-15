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Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tüm esirlerin bugün 12.00'ye kadar serbest bırakılmasına" şeklindeki açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail'e de iletmeleri gerektiği istenmektedir" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Seyyid Ebu Hamza, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm esirlerin bugün 12.00'ye kadar serbest bırakılmasına" yönelik açıklamasına ilişkin, "Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail'e de iletmeleri gerektiği istenmektedir" dedi.

HAMAS'TAN TRUMP'A YANIT

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Seyyid Ebu Hamza, esir takasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bugün serbest bırakılan 3 esire yönelik iyi muamele gösterildiğine değinen Ebu Hamza, "Düşman ise serbest bırakılmalarının son anlarına kadar Filistinlilere baskı ve işkence yapmaktan ve özgürlük sevinçlerini mahvetmekten zevk almaktadır. Dün El Kassam Tugayları'nın esir Alexander Trobanov'a gösterdiği açık özgürlük ve iyi muamele bunun en büyük kanıtıdır" dedi.

İsrail'in bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumlara zorla "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafetler giydirdiğini belirten Ebu Hamza, "Serbest bırakıldıktan sonra sağlık durumlarının zorluğuna dair görüntüler, sadece zalim dünya tarafından göz ardı edilen gerçeği yansıtmaktadır: Siyonist düşmanın vahşeti ve cezaevlerindeki gardiyanlarının mahkumlara nasıl bir eziyet uyguladığının çirkinliği. Bizim düşman esirlerine gösterdiğimiz tutum ile düşmanın özgür halkımızın esirlerine nasıl davrandığı arasındaki fark açık ve büyüktür" ifadelerini kullandı.

"AYNI ŞEYİ İSRAİL'DEN DE TALEP ETSİN"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm esirlerin bugün 12.00'ye kadar serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarına da değinen Ebu Hamza, "Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail'e de iletmeleri ve işgalin cezaevlerinde halkımıza yapılan sistematik işkence, zulüm ve öldürme sahnelerini görmezden gelmemeleri gerektiği istenmektedir. Bu esirler, topraklarının, vatanlarının ve kutsal davalarının sahipleri olup, cezaevlerinde her türlü işkenceye tabi tutulmakta ve adeta toplu mezarlarda yaşamaktadırlar" diye konuştu.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: İHA-AA

Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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